Donna trovata morta in un cortile si indaga per omicidio | Era semi svestita e senza documenti Nessuno la conosceva

Una donna tra i 25 e i 30 anni è stata trovata senza vita nel cortile di un edificio in via privata Paruta, lunedì 29 dicembre 2025. La vittima, semi svestita e priva di documenti, non era conosciuta nella zona. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali ipotesi di omicidio. La scena e le circostanze sono al centro delle analisi investigative.

Una donna di età compresa tra i 25 e i 30 anni è stata trovata morta nella mattinata di lunedì 29 dicembre 2025 nel cortile di uno stabile di via privata Paruta, nella zona. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Donna trovata morta in un cortile, si indaga per omicidio: «Era semi svestita e senza documenti. Nessuno la conosceva» Leggi anche: Giovane donna trovata morta in un cortile, non è escluso l'omicidio: «Era semi svestita e senza documenti. Nessuno la conosceva» Leggi anche: Giovane donna trovata morta in un cortile, non è escluso l'omicidio: «Era semi svestita e senza documenti» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Martedì i funerali di Diana Canevarolo. Il legale: «È stato un incidente»; Il figlio di Diana, morta a Torri, al funerale: «Sei stata la mamma perfetta»; Diana Canevarolo, il funerale della 49enne trovata morta sotto casa. I fratelli: «Chi ti ha fatto questo dovrà essere punito»; Donna trovata morta in casa, a far scattare l'allarme il compagno e un amico ubriachi: indagini in corso. Donna trovata morta semisvestita in un cortile a Milano - Una donna di età apparente tra i 25 e i 30 anni è stata trovata morta in mattinata in un cortile di un condominio in via Paruta a Milano. msn.com

Donna trovata morta in un cortile, a Milano. In corso le indagini. Nessuna pista esclusa - Il cadavere di una donna, al momento non identificata, è stato trovato nel cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona Nord di Milano. msn.com

Milano, donna trovata morta nel cortile di un palazzo: semivestita e con segni di violenza sul collo - Rinvenuto il corpo senza vita di una donna nel cortile di un edificio residenziale in via Paruta, una via privata vicino a via Padova, nella periferia Nord- tg.la7.it

Milano, donna trovata morta nel cortile di un palazzo: semivestita e con segni di violenza sul collo x.com

Donna trovata morta nel cortile: non si esclude l’omicidio In corso le indagini da parte dei carabinieri del Nucleo radiomobile e del Nucleo investigativo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.