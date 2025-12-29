Donna trovata morta in un cortile in via Paruta a Milano | l'ipotesi della violenza sessuale
Una donna è stata trovata senza vita in un cortile di via Paruta a Milano. Le autorità stanno indagando, con l’ipotesi di violenza sessuale tra le possibilità considerate. Gli investigatori, coordinati dal pm Antonio Pansa, stanno ancora raccogliendo elementi per chiarire le cause del decesso. La vicenda è al momento oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.
Si tratterebbe di una delle ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti coordinati dal pm di turno, Antonio Pansa, titolare del fascicolo per omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
