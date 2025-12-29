Donna trovata morta in un cortile dal custode si indaga per omicidio | Era semi svestita nessuno la conosceva Qualcosa di strano c' è

Nel cortile di via Paruta, nella zona Nord di Milano, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna, ancora non identificata. Il custode ha scoperto il cadavere, che si trovava in uno stato di semi svestimento. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le cause del decesso, valutando l’ipotesi di un possibile episodio di omicidio. La vicenda desta curiosità e preoccupazione nella comunità locale.

Il cadavere di una donna, al momento non identificata, è stato rinvenuto nel cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona Nord di Milano, non lontano da via Padova.

