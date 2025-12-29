Nelle prime ore del mattino, nel cortile interno di un complesso residenziale di via Paruta, a Milano, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna. La scoperta solleva interrogativi sulla causa del decesso e sulle circostanze del ritrovamento. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli di quanto accaduto e identificare eventuali responsabilità.

Il ritrovamento choc in un cortile di Milano. Il corpo senza vita di una donna è stato trovato nelle prime ore del mattino nel cortile interno di un complesso residenziale di via Paruta, nella zona nord di Milano. A fare la macabra scoperta è stato il custode dello stabile, che ha immediatamente dato l’allarme. La vittima, di età apparente compresa tra i 25 e i 35 anni, non aveva con sé documenti e al momento resta senza identità. Il corpo giaceva in una zona defilata del cortile, parzialmente nascosta, come se fosse stato adagiato lì in fretta. Un dettaglio che, insieme ad altri elementi emersi nelle prime ore, ha immediatamente orientato gli inquirenti verso l’ipotesi di un’aggressione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Donna trovata morta in un cortile a Milano: l’ombra della violenza, il mistero sul corpo senza nome

