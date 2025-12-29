Donna trovata morta in cortile a Milano i residenti | E' un punto di passaggio e ci sono telecamere

A Milano, nel quartiere di via Paruta, è stata trovata senza vita una donna in un cortile. I residenti segnalano che l’area è un punto di passaggio e che sono presenti telecamere di sorveglianza. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze della morte. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

A Milano si indaga sulla morte di una donna trovata senza vita all’interno di un cortile in via Paruta, nella zona nord-est del capoluogo lombardo. Sul corpo della vittima, senza documenti e parzialmente svestita, ci sono dei segni che fanno presumere a una morte violenta. I residenti del palazzo dove è stato trovato il cadavere spiegano che ci sono delle telecamere che potrebbero aver ripreso dettagli importanti e che il cortile in questione è spesso usato come passaggio anche da chi non abita nel complesso per arrivare su via Padova. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Donna trovata morta in cortile a Milano, i residenti: "E' un punto di passaggio e ci sono telecamere" Leggi anche: Milano: donna trovata morta in un cortile Leggi anche: Donna trovata morta nel cortile di un palazzo a Milano La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Martedì i funerali di Diana Canevarolo. Il legale: «È stato un incidente»; Il figlio di Diana, morta a Torri, al funerale: «Sei stata la mamma perfetta»; Diana Canevarolo, il funerale della 49enne trovata morta sotto casa. I fratelli: «Chi ti ha fatto questo dovrà essere punito»; Donna trovata morta in casa, a far scattare l'allarme il compagno e un amico ubriachi: indagini in corso. Donna trovata morta in un cortile dal custode, si indaga per omicidio: «Era semi svestita, nessuno la conosceva. Qualcosa di strano c'è» - Il cadavere di una donna, al momento non identificata, è stato rinvenuto nel cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona Nord di Milano, non lontano da via Padova. leggo.it

Donna trovata morta semisvestita in un cortile a Milano - Una donna di età apparente tra i 25 e i 30 anni è stata trovata morta in mattinata in un cortile di un condominio in via Paruta a Milano. msn.com

Mistero a Cimiano: donna trovata morta in un cortile con segni sul collo, senza maglietta né documenti - Il ritrovamento del corpo senza vita in uno stabile in via Paruta a Milano. affaritaliani.it

Milano: donna trovata morta in un cortile x.com

Milano, giovane donna trovata morta in un cortile semisvestita e con lividi sul corpo Il cadavere in via Paruta, nella zona nord della città. Non si esclude alcuna pista, compresa quella dell’omicidio - facebook.com facebook

