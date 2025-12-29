Donna trovata morta con i jeans abbassati in un cortile ipotesi femminicidio a Milano | i segni sul collo e la maglietta sparita

A Milano, un’altra tragedia scuote la comunità: una donna è stata trovata senza vita in un cortile, con i jeans abbassati e segni sul collo. Il custode ha rinvenuto il corpo, evidenziando una possibile ipotesi di femminicidio. La scena e i dettagli sollevano interrogativi sulla dinamica dell’accaduto, mentre le autorità avviano le indagini per chiarire le cause e fare luce sulla vicenda.

L'ha trovata il custode a terra, senza vita. Indosso aveva un giubbotto, la maglietta sotto era sparita e i jeans erano abbassati quasi fino alle cosce. Una donna intorno ai 25-30 anni è stata rinvenuta morta nel cortile di un condominio in zona Cimiano, nella periferia est di Milano. Stando a quanto riporta Il Giorno, sul collo della donna ci sarebbero dei segni che fanno pensare a un'aggressione e a una morte violenta. La vittima non è ancora stata identificata. I primi interrogatori ai condomini: «Mai vista». Il ritrovamento del corpo è avvenuto intorno alle 8.30 di stamattina, lunedì 29 dicembre.

