Donna trovata morta con alcuni segni sul collo nel cortile di un palazzo | Non abita qui

Una donna è stata trovata priva di vita nel cortile di un edificio in via Paolo Paruta a Milano, nella mattina del 29 dicembre. Sul suo corpo sono stati rilevati alcuni segni sul collo. La polizia ha avviato le indagini e al momento non risulta che la donna abitasse nell’edificio. La vicenda è al centro delle verifiche delle forze dell’ordine per chiarire le circostanze del decesso.

