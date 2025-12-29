Donna trovata morta a Milano indagano i carabinieri | il cadavere era in un cortile

Questa mattina a Milano, nel cortile di un edificio di via Paruta, è stato trovato il corpo senza vita di una donna. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. L’evento ha suscitato attenzione nel quartiere, mentre si attende l’esito degli accertamenti.

Donna trovata morta a Milano, indagano i carabinieri - Il cadavere di una donna, al momento non identificata, è stato trovato nel cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona Nord di Milano. ansa.it

Lite furibonda tra due coppie ubriache in casa: donna gravissima, con traumi al volto e alla testa - Una lite violenta scoppiata tra due coppie, iniziata all'interno di un appartamento e conclusasi per strada con gravi conseguenze per una donna. today.it

La donna è stata trovata in un bagno del reparto psichiatria il 27 dicembre; momenti di tensione con i familiari, i Carabinieri hanno aperto un’indagine - facebook.com facebook

Donna trovata morta in casa dopo lo scoppio di un incendio: a dare l’allarme un giovane che ha visto le fiamme x.com

