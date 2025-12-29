Donna trovata morta a Milano indagano i carabinieri | il cadavere era in un cortile
Questa mattina a Milano, nel cortile di un edificio di via Paruta, è stato trovato il corpo senza vita di una donna. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. L’evento ha suscitato attenzione nel quartiere, mentre si attende l’esito degli accertamenti.
Questa mattina è stato rinvenuto il cadavere di una donna nel cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona Nord di Milano. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Donna trovata morta a 32 anni nel lago a Champoluc: era scomparsa dopo essere uscita dal lavoro, indagano i carabinieri
Leggi anche: Ragazza trovata morta in via Val Padana a Roma, cadavere nel cortile: allarme lanciato da un condomino
Neonata di 4 mesi trovata morta nella culla; Lodi, bimba di quattro mesi trovata morta in casa a Tavazzano con Villavesco: la mamma si è accorta che non respirava più, disposta l'autopsia; Dal territorio - Donna trovata morta; Donna trovata morta in un lago vicino Aosta.
Donna trovata morta a Milano, indagano i carabinieri: il cadavere era in un cortile - Questa mattina è stato rinvenuto il cadavere di una donna nel cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona Nord di Milano ... fanpage.it
Donna trovata morta a Milano, indagano i carabinieri - Il cadavere di una donna, al momento non identificata, è stato trovato nel cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona Nord di Milano. ansa.it
Lite furibonda tra due coppie ubriache in casa: donna gravissima, con traumi al volto e alla testa - Una lite violenta scoppiata tra due coppie, iniziata all'interno di un appartamento e conclusasi per strada con gravi conseguenze per una donna. today.it
La donna è stata trovata in un bagno del reparto psichiatria il 27 dicembre; momenti di tensione con i familiari, i Carabinieri hanno aperto un’indagine - facebook.com facebook
Donna trovata morta in casa dopo lo scoppio di un incendio: a dare l’allarme un giovane che ha visto le fiamme x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.