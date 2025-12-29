Donna trovata morta a Milano forse vittima di uno stupro cosa sappiamo

Una donna è stata trovata senza vita questa mattina in via Paruta, a Milano. Le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire le circostanze dell’accaduto, con alcune ipotesi che considerano anche la possibilità di una violenza sessuale. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni, e le forze dell’ordine proseguono nelle verifiche per chiarire la vicenda.

Sono in corso le indagini per capire cosa sia successo a una donna trovata morta oggi a Milano. Sono in corso le indagini degli inquirenti per capire cosa sia successo in via Paruta a Milano, dove una donna è stata trovata morta questa mattina. La vittima, non ancora identificata, di età compresa tra i 25 e i 30 anni, potrebbe essere stata vittima di uno stupro. Questa una delle ipotesi investigative. Ancora è tutto da vagliare: solo dopo l'autopsia si potrà risalire all'ora esatta del decesso. Al momento è stato aperto un fascicolo per omicidio, restano da chiarire i segni trovati sul collo della giovane, l'ora della morte e se sia stata stuprata.

Giovane donna trovata morta a Milano, la Procura indaga per omicidio - La Procura di Milano indaga per omicidio in merito al ritrovamento del cadavere di una giovane donna in via Paruta, alla periferia Nord di Milano. rainews.it

Donna trovata morta in un cortile a Milano: indagini per omicidio, la vittima aveva lividi e segni sul collo - Il corpo di una giovane donna, tra i 25 e i 30 anni, è stato trovato nel cortile di uno stabile in via Paruta, a Milano. panorama.it

Donna trovata senza vita nel cortile di un palazzo: la prima possibile ricostruzione del delitto - facebook.com facebook

#Donna trovata #morta in un cortile, a #Milano. La procura indaga per omicidio x.com

