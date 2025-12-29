Donna semisvestita trovata morta in un cortile a Milano VIDEO

Una donna tra i 25 e i 30 anni è stata trovata senza vita questa mattina in un cortile di un condominio in via Paruta a Milano. La polizia è intervenuta sul luogo per le indagini. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso. La vicenda è sotto approfondimento da parte delle autorità competenti.

AGI - Una donna di età apparente tra i 25 e i 30 anni è stata trovata morta in mattinata in un cortile di un condominio in via Paruta a Milano, al civico 74. Non sono chiare le cause del decesso. Allarme lanciato da una condomina. E' in corso l'ispezione del cadavere da parte del medico legale. A dare l'allarme è stata un condomina che ha notato il corpo della giovane donna semivestito. Indagini in corso. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di zona con l'ausilio dei colleghi del Nucleo investigativo di via della Moscova. A coordinarle è il pm Antonio Pansa, che in mattinata ha fatto un sopralluogo: "Qualcosa di strano c'è. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Donna semisvestita trovata morta in un cortile a Milano [VIDEO] Leggi anche: Donna trovata morta semisvestita in un cortile a Milano Leggi anche: Choc a Milano, donna semisvestita trovata morta nel cortile di un palazzo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Donna trovata morta semisvestita in un cortile a Milano - Una donna di età apparente tra i 25 e i 30 anni è stata trovata morta in mattinata in un cortile di un condominio in via Paruta a Milano. msn.com

