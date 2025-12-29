Donna cade in via Emilia tribunale le riconosce un indennizzo di oltre 50 mila euro
Il tribunale di Palermo ha stabilito un risarcimento di oltre 50 mila euro a una donna caduta in via Emilia a causa di una strada dissestata. Con la sentenza 4281/2025, il giudice Davide Romeo ha riconosciuto la responsabilità del Comune di Palermo, condannandolo a pagare l’indennizzo previsto. Questa decisione evidenzia l’importanza della manutenzione stradale e delle responsabilità degli enti pubblici in materia di sicurezza urbana.
Una caduta causata da una strada dissestata si trasforma in una condanna per il Comune di Palermo. Con la sentenza 42812025, il tribunale di Palermo, Giudice Davide Romeo, ha riconosciuto la responsabilità dell’ente e lo ha condannato a risarcire oltre 50 mila euro unacittadina rimasta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
