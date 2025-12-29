Donna cade in via Emilia tribunale le riconosce un indennizzo di oltre 50 mila euro

Il tribunale di Palermo ha stabilito un risarcimento di oltre 50 mila euro a una donna caduta in via Emilia a causa di una strada dissestata. Con la sentenza 4281/2025, il giudice Davide Romeo ha riconosciuto la responsabilità del Comune di Palermo, condannandolo a pagare l’indennizzo previsto. Questa decisione evidenzia l’importanza della manutenzione stradale e delle responsabilità degli enti pubblici in materia di sicurezza urbana.

