Domeniche alla Rocca Visite cibo e rievocazioni | oltre duemila visitatori

Le Domeniche alla Rocca hanno attirato oltre 2.000 visitatori durante cinque pomeriggi, confermando l’interesse per le attività proposte. La rassegna, conclusasi ieri alla Rocca di Ravaldino, ha visto partecipazioni e visite che testimoniano l’apprezzamento del pubblico per visite guidate, iniziative e momenti di convivialità. Un evento che ha valorizzato il patrimonio storico e culturale del sito, offrendo un’occasione di scoperta e coinvolgimento.

Oltre duemila persone coinvolte in cinque pomeriggi: 2.030 per la precisione. È questo il dato che chiude Rocca Experience e che dà la misura del successo della rassegna conclusasi ieri alla Rocca di Ravaldino. "Un risultato veramente sopra le aspettative – commenta l'assessore al Turismo Kevin Bravi. Eventi –. La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con diverse realtà locali, tra cui l'associazione Drago Oscuro, che si è occupata delle rievocazioni storiche, Slow Food con il coordinamento dell'Unità Eventi e Turismo. Un esito che ci rende ancora più orgogliosi perché ha portato tantissimi forlivesi e anche persone da fuori città".

