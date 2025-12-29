Domenica dedicata dall' Ast alle visite per abbattere le liste d' attesa | 83 le prestazioni effettuate tanti i rifiuti

Domenica 28 dicembre, l'Ast di Ancona ha organizzato una giornata dedicata alle visite mediche per ridurre le liste d’attesa. In tre strutture sono state effettuate complessivamente 83 prestazioni, tra dermatologia, ortopedia, neurologia, cardiologia e broncopneumologia, offrendo un’opportunità ai cittadini di ricevere assistenza in un giorno dedicato.

ANCONA – Sono state 83 le visite effettuate ieri, domenica 28 dicembre, nei tre plessi del presidio unico di AST Ancona, complessivamente tra visite dermatologiche, ortopediche, neurologiche, cardiologiche e di broncopneumologia in regime istituzionale. L’iniziativa, in questa prima domenica di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

