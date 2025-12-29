Domen Prevc si impone a Oberstdorf, segnando una netta superiorità già evidenziata nelle qualificazioni. Con una prestazione solida, si mette subito in fuga nella prima tappa della 74ª Tournée dei Quattro Trampolini, inserita nel calendario della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. La gara conferma le sue capacità e apre la competizione con un risultato importante.

Domen Prevc conferma la netta superiorità evidenziata ieri in qualificazione e domina la gara di Oberstdorf, valevole come primo atto della 74ma Tournée dei Quattro Trampolini e settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Lo sloveno ha vinto con ampio margine sul Schattenbergschanze, rifilando distacchi notevoli a tutti i rivali e mettendo già una seria ipoteca sulla conquista dell’Aquila d’Oro. Il fratello minore di Peter archivia così il quindicesimo successo individuale della carriera nel circuito maggiore, ottenendo la sesta vittoria stagionale ed il decimo podio su dodici gare disputate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Domen Prevc fa il vuoto a Oberstdorf e va subito in fuga nella Tournée dei 4 Trampolini

