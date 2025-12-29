Dodici patenti ritirate nel week end di Natale sulle strade del Vco

Nel fine settimana di Natale nel VCO, sono state denunciate dodici persone, tra cui un uomo coinvolto in un furto e sei automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza. Contestualmente, sono state ritirate altrettante patenti di guida. Un intervento che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza sulle strade durante le festività.

Dodici persone denunciate, tra cui un uomo finito nei guai per furto e sei automobilisti per guida in stato di ebbrezza, e 12 patenti ritirate. É questo il bilancio dei controlli svolti sulle strade del Vco nel fine settimana di Natale.In particolare, un 44enne residente in Ossola è stato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Dodici patenti ritirate nel week end di Natale sulle strade del Vco Leggi anche: Sei patenti ritirate nel week end sulle strade del Vco Leggi anche: Sei patenti ritirate nel week end sulle strade del Vco Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Mantova, controlli dei carabinieri nel week end: due arresti, patenti ritirate e segnalazioni per droga; 17 patenti ritirate in una notte: maxi controllo sulla tangenziale sud; Milano sotto torchio nel week end: cocaina nello scooter e controlli anche nei cannabis shop; Abbiategrasso, 24 anni, irregolare, spacciava cocaina e hashish al cimitero. Dodici patenti ritirate nel week end di Natale sulle strade del Vco - Sei gli automobilisti denunciati, e altrettanti quelli segnalati alla Prefettura. novaratoday.it

Malamovida a Trastevere, 1.200 multe per infrazioni al Codice della Strada: ritirate 12 patenti, denunciato uno spacciatore - E poi anche schiamazzi e musica a tutto volume davanti ai palazzi, con episodi di disturbo della quiete ... roma.corriere.it

La Spezia, aumentano le patenti ritirate in centro - Da un lato, le sanzioni per l’uso del cellulare alla guida restano stabili. ilsecoloxix.it

23-12-2025 RAI1 UNOMATTINA - Truffe delle "Patenti facili" online - intervista al Segretario Nazionale Autoscuole Alfredo Boenzi https://youtu.be/6IHh7r6WamA - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.