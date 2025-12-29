Dj set e musica dal vivo | notte di Capodanno a Latiano con i Sud Sound System

A Latiano, il Capodanno 2026 si svolgerà con un evento speciale: un dj set e musica dal vivo con i Sud Sound System. I giardini pubblici diventeranno il cuore della festa, offrendo un’occasione di incontro e divertimento in un’atmosfera informale e coinvolgente. Un’opportunità per salutare l’anno nuovo condividendo buona musica e momenti di convivialità nel rispetto delle normative vigenti.

LATIANO - Il capodanno 2026 di Latiano si preannuncia come uno degli eventi più vibranti della provincia, trasformando i giardini pubblici nel centro pulsante del divertimento salentino. Il programma della serata inizierà ufficialmente alle 23,30 del 31 dicembre 2025, con una scaletta studiata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

