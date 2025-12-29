Disco party ' 70 ' 80 ' 90 con i Gladys & Gentlemen al Bordeline

Il 10 gennaio, i Gladys & Gentlemen tornano al Borderline Club di Pisa per il primo concerto del tour 2026. La serata sarà dedicata alla musica disco degli anni ’70, ’80 e ’90, con un repertorio che ripercorre le hit più rappresentative di quegli anni. Un appuntamento per gli appassionati di musica e nostalgia, in un ambiente ideale per ascoltare, ballare e rivivere le atmosfere di un’epoca indimenticabile.

Sabato 10 gennaio, primo data del tour 2026 dei Gladys & Gentlemen che si esibiranno al Borderline Club Pisa, per una serata di puro divertimento che vi farà scatenare, viaggiare e rivivere il mondo della Discomusic degli anni '70-'80 e '90 con i brani più significativi di quegli anni e che hanno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Disco party con i Gladys & Gentlemen in concerto al Route 66 Leggi anche: Halloween Party con djset 70/80/90/00s in vinile di Tony Verace Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. “New Year’s Eve Night – Disco Party” allo Spirit de Milan; Capodanno 2026, nel centro storico di Prato arriva la Silent Disco nel segno della musica dagli anni 70' ai 2000; Gimme Gimme A Rave Before Midnight: Questa festa da ballo con DJ in discoteca a Londra suona senza sosta ABBA, Bee Gees e altro ancora – e potete andare a letto entro le 12…; Eventi segnalati dai Comuni. A Baiso “Disco Party 70 – 80” - Evento gratuito, aperto a tutti, organizzato da ProLoco- redacon.it Disco party ’70-’80-’90 sulla spiaggia del Castello l’1 ed il luglio - ’90 sulla spiaggia del Castello l’1 ed il luglio 1 Luglio 2011 SANTA MARINELLA – Il Rione S. centumcellae.it Manca sempre meno all’ultimo grande appuntamento dell’anno di Spirit de Milan del 31 dicembre: " NEW YEAR'S EVE NIGHT - Disco Party". Una festa scintillante che accoglierà il nuovo anno con piume, paillettes e un vortice di musica dagli anni ’70 ai 2000. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.