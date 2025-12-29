Disagio urbano anche a Parma aree fragili sotto la lente dell’Istat
L’indagine Istat evidenzia come, anche a Parma, alcune aree della città mostrino segnali di disagio sociale ed economico. Non sono solo le grandi metropoli italiane a presentare fragilità, ma anche città di dimensioni più contenute. Questi dati sottolineano l’importanza di un’attenzione costante alle aree vulnerabili, per favorire interventi mirati e sostenibili a beneficio di tutta la comunità urbana.
Non solo le grandi metropoli del Nord e del Sud Italia: anche Parma mostra concentrazioni di fragilità socio-economica all’interno del tessuto urbano. Per la prima volta, l’Istat ha analizzato 25 comuni italiani con l’Indice di Disagio Socio-Economico (IDISE) a livello sub-comunale, identificando. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Messina tra le città italiane mappate dall'Istat per il disagio socio-economico:basso tasso di occupazione e redditi ridotti; Dove si concentra il disagio nelle città italiane.
