Diritti doganali non pagati per 50mila euro | 13 auto sequestrate per contrabbando

La Guardia di Finanza di Ravenna, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha sequestrato 13 auto per contrabbando, a seguito di un controllo nelle aree portuali. Il valore dei diritti doganali non pagati ammonta a circa 50.000 euro. L'operazione fa parte delle attività di vigilanza volte a contrastare traffici illeciti e violazioni delle normative doganali.

Un maxi sequestro di auto per motivi di contrabbando doganale. Nell’ambito delle attività di vigilanza a contrasto dei traffici illeciti nelle aree portuali, svolte in sinergia con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Guardia di Finanza di Ravenna e i funzionari della dogana di Ravenna hanno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

