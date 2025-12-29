DIRETTA Tutte le notizie del 29 dicembre | occasione Cancelo la Juve spinge per il rinnovo di Yildiz
Ecco le principali notizie di oggi, lunedì 29 dicembre, aggiornate in tempo reale da Calciomercato.it. Tra le novità, l’occasione Cancelo e gli sforzi della Juventus per il rinnovo di Yildiz. Restate con noi per tutte le ultime informazioni sul mondo del calcio e sui trasferimenti in corso.
Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it Tutte le news di oggi, lunedì 29 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione. la Juve spinge per il rinnovo di Yildiz (AnsaFoto) – Calciomercato.it Segui con Noi le notizie di oggi! LIVE 10:13 29 Dicembre Inter e Juve, 'occasione' Cancelo. Cancelo saluta l’Al-Hilal. Simone Inzaghi ha deciso di non registrare il portoghese per la seconda parte del campionato saudita. Cancelo cerca ora una nuova sistemazione, anche in prestito: ‘occasione’ per Juve e Inter, sue ex squadre a caccia proprio di un laterale destro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
