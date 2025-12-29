DIRETTA Tutte le notizie del 29 dicembre | le ultime su Tonali-David le Formazioni ufficiali di Roma-Genoa

Le ultime notizie di oggi, lunedì 29 dicembre, sono disponibili in tempo reale su Calciomercato.it. In questa pagina troverai aggiornamenti sulle vicende di mercato, le notizie più recenti e le formazioni ufficiali delle principali squadre, tra cui Roma e Genoa. Restate informati su tutti gli eventi più importanti del giorno senza rischiare di perdere dettagli rilevanti.

Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it Tutte le news di oggi, lunedì 29 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione. la Juve spinge per il rinnovo di Yildiz (AnsaFoto) – Calciomercato.it Segui con Noi le notizie di oggi! LIVE 20:01 29 Dicembre Serie A, Formazioni ufficiali Roma-Genoa. Le Formazioni Ufficiali di ROMA-GENOA: ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Celik; Soulé, Dybala; Ferguson. All.: Gasperini GENOA (3-5-2): Sommariva; Ostigard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Ekuban.

