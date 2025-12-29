DIRETTA Tutte le notizie del 29 dicembre | le ultime su Tonali-David la Moviola di CMIT

Ecco le principali notizie del 29 dicembre, aggiornate in tempo reale da Calciomercato.it. In questa giornata si approfondiscono temi come la vicenda Tonali-David e la Moviola di CM.IT, offrendo un quadro completo e preciso degli eventi più rilevanti nel mondo del calcio. Restate con noi per le ultime novità e analisi sul panorama sportivo, aggiornate costantemente dalla nostra redazione.

Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it Tutte le news di oggi, lunedì 29 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione. la Juve spinge per il rinnovo di Yildiz (AnsaFoto) – Calciomercato.it Segui con Noi le notizie di oggi! LIVE 17:33 29 Dicembre Tonali-David: le ultime!. Juventus, Tonali e David (ancora) bianconeri: le ultime! 14:02 29 Dicembre LA MOVIOLA DI CALCIOMERCATO.IT!. Errore gravissimo del VAR: cambia il regolamento? Pisa-Juventus, Paleari-Idrissi e tutti gli episodi del weekend di Serie A! NUOVO VIDEO con Maurizio Russo e Lorenzo Polimanti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Tutte le notizie del 29 dicembre: le ultime su Tonali-David, la Moviola di CM.IT Leggi anche: DIRETTA Tutte le notizie del 29 dicembre: nuova puntata di INTER ZONE, la Moviola di CM.IT Leggi anche: DIRETTA Tutte le notizie del 23 dicembre: Napoli atterrato a Capodichino, le ultime su Muharemovic-Inter Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in diretta; Risultati Coppa d'Africa 2025: tutte le partite in diretta e la classifica dei gironi · Risultati Calcio oggi; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib riduce le perdite con Diasorin in testa, spread sotto 68; Dove vedere Roma-Genoa e tutto lo sport in tv di lunedì 29 dicembre. DIRETTA Tutte le notizie del 29 dicembre: nuova puntata di INTER ZONE, la Moviola di CM.IT - News di oggi lunedì 29 dicembre in tempo reale su Calciomercato. calciomercato.it Angola-Egitto: diretta live e risultato in tempo reale - Egitto di Lunedì 29 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net DIRETTA/ Angola Egitto (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Coppa d’Africa, 29 dicembre 2025) - Coppa d'Africa, Diretta Angola Egitto, streaming video tv: gli angolani devono necessariamente vincere per arrivare alla fase finale (29 dicembre 2025) ... ilsussidiario.net

- Trento - Monza: PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE IL MATCH IN DIRETTA! Marco Trabalza - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.