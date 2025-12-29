Diretta Costa d’Avorio-Camerun | le formazioni titolari di AFCON 2025

Le formazioni titolari di Costa d’Avorio e Camerun si preparano a sfidarsi domenica a Marrakech, nel match valido per il Gruppo F della Coppa d’Africa 2025. Le due nazionali, ancora imbattute, cercano di consolidare le proprie posizioni in un torneo importante. Ecco le formazioni ufficiali che scenderanno in campo, confermando l’interesse di questa sfida tra due candidate al successo.

2025-12-28 20:47:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Costa d’Avorio e Camerun hanno la possibilità di rimanere perfetti nel Gruppo F della Coppa d’Africa 2025 (AFCON), quando i pesi massimi si incontreranno domenica a Marrakech. Amad Diallo del Manchester United ha segnato l’unico gol della vittoria dei detentori del Manchester United sul Mozambico quattro giorni fa. Il compagno di squadra dell’Old Trafford Bryan Mbeumo ha organizzato il vincitore dell’attaccante del Levante Karl Etta Eyong mentre gli Indomitable Lions hanno vinto con lo stesso punteggio contro il Gabon. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

