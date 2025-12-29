Diletta Leotta incinta | le foto al mare svelano un indizio sul sesso del secondo figlio

Diletta Leotta, in attesa del suo secondo figlio con Loris Karius, ha condiviso alcune foto al mare durante una vacanza in famiglia. Le immagini, semplici e spontanee, hanno attirato l'attenzione dei fan e suscitato curiosità sul sesso del bambino. Un momento di serenità e gioia per la coppia, che si prepara ad accogliere una nuova fase di vita.

Diletta Leotta incinta: vacanza in famiglia e dolce attesa Un Natale all'insegna della gioia e dell'attesa per Diletta Leotta, che ha recentemente annunciato di essere incinta del secondo figlio con Loris Karius. La giornalista sportiva sta trascorrendo una pausa invernale al caldo insieme alla famiglia, condividendo sui social alcuni scatti dolcissimi che la ritraggono in .

Diletta Leotta incinta: l'indizio che svela il sesso del bebè - Sembra proprio che Diletta Leotta abbia voluto svelare, con un indizio social, il sesso del suo secondo bebè . today.it

“Non avremmo potuto chiedere un regalo più bello per Natale”: Diletta Leotta è incinta. L’annuncio sui social con Loris Karius - La conduttrice e il calciatore allargano la famiglia: "Aria diventerà sorella maggiore". ilfattoquotidiano.it

