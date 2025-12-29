Dietro il prezzo stracciato c’è un rischio sanitario | cosa resta dei nostri acquisti impulsivi

Spesso ci lasciamo attrarre da offerte troppo allettanti, senza valutare i rischi che si celano dietro prezzi bassi. Dietro a acquisti impulsivi si nascondono spesso problematiche legate alla qualità e alla sicurezza dei prodotti. È importante riflettere sulle conseguenze di scelte affrettate, per proteggere sia il nostro benessere che il valore dei nostri acquisti.

Capita a tutti, ogni anno. Entriamo in un negozio e l’occhio cade su quel gadget luminoso. Suona, brilla, costa pochissimo. Lo mettiamo nel carrello. “È Natale”, ci diciamo. Non è superficialità. È il nostro cervello che risponde a stimoli primordiali: gratificazione immediata a basso costo. È una reazione umana, quasi automatica. Il risveglio arriva dopo le feste. L’entusiasmo svanisce e l’oggetto smette di funzionare. A volte dura un giorno, a volte una settimana. Ci ritroviamo tra le mani un pezzo di plastica inerte, impossibile da riparare. E lì capiamo che qualcosa non va. Non è sfortuna, è strategia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

