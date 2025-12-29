Diego Lopez prima di Roma Genoa | Non parliamo dei giocatori delle altre siamo una squadra e dobbiamo proteggere il collettivo Positive le richieste ai nostri

Prima di Roma-Genoa, il direttore sportivo Diego Lopez ha sottolineato l'importanza di mantenere l'unità del gruppo, evitando di commentare le voci sui giocatori delle altre squadre. Ha inoltre evidenziato che le richieste dei suoi giocatori sono state positive, sottolineando l’approccio collettivo del club. Le sue parole mirano a focalizzarsi sul presente e sulla prestazione della squadra, senza lasciarsi distrarre da questioni di mercato o rumors esterni.

