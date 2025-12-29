Diego Lopez prima di Roma Genoa | Non parliamo dei giocatori delle altre siamo una squadra e dobbiamo proteggere il collettivo Positive le richieste ai nostri
Prima di Roma-Genoa, il direttore sportivo Diego Lopez ha sottolineato l'importanza di mantenere l'unità del gruppo, evitando di commentare le voci sui giocatori delle altre squadre. Ha inoltre evidenziato che le richieste dei suoi giocatori sono state positive, sottolineando l’approccio collettivo del club. Le sue parole mirano a focalizzarsi sul presente e sulla prestazione della squadra, senza lasciarsi distrarre da questioni di mercato o rumors esterni.
Diego Lopez prima di Roma Genoa: le parole del direttore sportivo del grifone a pochi minuti dal match dell’Olimpico di questa sera Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima dell’impegno del Genoa in casa della Roma, il direttore sportivo Diego Lopez ha fatto chiarezza sulle recenti indiscrezioni di mercato che hanno accostato il club rossoblù . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
