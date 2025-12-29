Dice basta Ballando con le stelle la voce dopo 18 anni al fianco di Milly Carlucci

Dopo 18 anni al fianco di Milly Carlucci, la voce di “Dice basta” segna la fine di un importante capitolo in Ballando con le stelle. L’edizione 2025 si è conclusa lasciando spazio a commenti e analisi su un percorso che ha coinvolto e fatto discutere il pubblico, riflettendo l’evoluzione di una delle competizioni televisive più longeve.

L’edizione 2025 di Ballando con le stelle si è chiusa lasciandosi dietro una scia di discussioni, polemiche e riflessioni che vanno ben oltre la semplice gara di ballo. Fin dalle prime puntate è stato chiaro che il clima sarebbe stato diverso rispetto al passato, più teso e carico di aspettative, complice un cast composto da personalità già molto note e strutturate, poco inclini a mostrarsi fragili davanti al pubblico del sabato sera di Rai 1. >> Co-conduttrici di Sanremo: Carlo Conti sceglie da Ballando con le Stelle Settimana dopo settimana, la pista dell’Auditorium del Foro Italico è diventata il teatro non solo di coreografie e giudizi tecnici, ma anche di confronti accesi e di un racconto emotivo spesso faticoso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Andrea Delogu assente a Ballando con le stelle, le lacrime nella voce di Milly Carlucci: “Ti aspettiamo”

Leggi anche: “In arrivo l’annuncio di Milly Carlucci”. Andrea Delogu, la voce dietro le quinte di Ballando con le stelle

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ballando con le Stelle, ultimo ballottaggio: chi è stato eliminato, chi è entrato in finale; Ballando con le stelle 2025, vince Andrea Delogu: la toscana Fialdini incanta ma non basta – La classifica; Ballando con le stelle 2025: le pagelle dei protagonisti della finale dello show condotto da Milly Carlucci; Basta Pandoro e Panettone! Martina Colombari sceglie questo dolce speciale come regalo di Natale.

Ballando con le stelle: Rosolino e il momento che ha colpito tutti - e poi una ... quotidianpost.it