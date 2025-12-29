Di Stefano su Milan-Verona | Nkunku nel secondo tempo si è esaltato A volte la testa incide

Peppe Di Stefano, giornalista di 'Sky Sport', ha commentato il match tra Milan e Verona, sottolineando come Nkunku si sia distinto nel secondo tempo con una doppietta, contribuendo al risultato di 3-0. Ha inoltre evidenziato come, in alcune occasioni, la concentrazione mentale possa influire sulle prestazioni dei giocatori. La partita si è svolta a 'San Siro', con il Milan che ha mostrato solidità e superiorità sul Verona.

Peppe Di Stefano, giornalista di 'Sky Sport', ha commentato il netto 3-0 rifilato dal Milan di Massimiliano Allegri al Verona di Paolo Zanetti a 'San Siro' con doppietta di Christopher Nkunku. Ecco, nelle sue parole, il punto sui rossoneri.

Video Milan Verona (3-0) / Gol e highlights: Nkunku show, Allegri torna in testa (Serie A, 28 Dicembre 2025) - Milan Verona vede una netta vittoria dei rossoneri che controllano il gioco, gara senza storia e con poco da dire. ilsussidiario.net

Milan-Verona 3-0: Nkunku si sblocca con una doppietta, Allegri al secondo posto - 0 il Verona con Pulisic e la doppietta di Nkunku, alla prima gioia in Serie A. lifestyleblog.it

