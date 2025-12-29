Di Francesco e il riferimento ad Allegri | La mia espulsione ingiusta Vedo allenatori buttare giacche…

Dopo il match tra Lecce e Como, Eusebio Di Francesco ha commentato l'espulsione ingiusta subita, criticando anche i comportamenti di altri allenatori, tra cui Allegri. Nel post-partita, Di Francesco ha evidenziato come alcuni tecnici si mostrino più rilassati durante le partite, facendo riferimento a episodi di allenatori che “buttano giacche”. La sua riflessione apre un dibattito sulla gestione delle emozioni nel calcio.

Di Francesco fa polemica dopo Lecce-Como con riferimento a Allegri: "Vedo allenatori buttare giacche, io espulso senza dire nulla. Voglio rispetto" - Eusebio Di Francesco non ci sta dopo la sconfitta subita contro il Como in casa. eurosport.it

