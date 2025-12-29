Di Francesco e il riferimento ad Allegri | La mia espulsione ingiusta Vedo allenatori buttare giacche…

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il match tra Lecce e Como, Eusebio Di Francesco ha commentato l'espulsione ingiusta subita, criticando anche i comportamenti di altri allenatori, tra cui Allegri. Nel post-partita, Di Francesco ha evidenziato come alcuni tecnici si mostrino più rilassati durante le partite, facendo riferimento a episodi di allenatori che “buttano giacche”. La sua riflessione apre un dibattito sulla gestione delle emozioni nel calcio.

Nel post-partita di Lecce-Como, l'allenatore dei padroni di casa Eusebio Di Francesco, espulso precedentemente nel match, ha mandato una frecciata all'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

di francesco e il riferimento ad allegri la mia espulsione ingiusta vedo allenatori buttare giacche8230

© Pianetamilan.it - Di Francesco e il riferimento ad Allegri: “La mia espulsione ingiusta. Vedo allenatori buttare giacche…”

Leggi anche: Calamai: “Il Milan continua a buttare punti. Immagino la furia di Allegri. Lo scudetto …”

Leggi anche: Italia, Caprile svela: «La convocazione in azzurri per me è il coronamento di un sogno. Buffon primo punto di riferimento. Gli allenatori decisivi per me…»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

francesco riferimento allegri miaDi Francesco e la frecciatina ad Allegri: “Espulso senza fare nulla, mentre altri buttano la giacca…” - 0, non sono mancate le polemiche da parte della squadra salentina e del suo allenatore. milannews.it

francesco riferimento allegri miaDi Francesco fa polemica dopo Lecce-Como con riferimento a Allegri: "Vedo allenatori buttare giacche, io espulso senza dire nulla. Voglio rispetto" - Eusebio Di Francesco non ci sta dopo la sconfitta subita contro il Como in casa. eurosport.it

francesco riferimento allegri miaDopo Oriali, un altro chierichetto: Di Francesco e la giacca di Allegri - Como con riferimento a Allegri: "Vedo allenatori buttare giacche, io espulso senza dire nulla. msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.