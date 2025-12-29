di battista ascari e quei 5 stelle in prima fila con hannoun che ora urlano alla gogna

Di Battista, Ascari e altri esponenti del Movimento 5 Stelle sono stati presenti in Siria con la presenza di Mohammad Hannoun, ora in carcere a Genova per presunte connessioni con Hamas. Entrambi hanno promosso richieste di donazioni sui social, suscitando polemiche. Questa vicenda evidenzia come alcuni esponenti politici abbiano partecipato a iniziative che ora sono sotto scrutinio, portando alla luce temi delicati legati alla geopolitica e alla sicurezza.

Erano in Siria con la Abspp di Mohammad Hannoun (oggi in carcere a Genova perché ritenuto dall'accusa il perno della cupola di Hamas in Italia) sia la pentastellata Stefania Ascari che l'ex grillino Alessandro Di Battista, chiedendo donazioni dai propri profili social. Su questo la sinistra tace, e il M5S con il loro leader Giuseppe Conte non si discostano minimamente dalle azioni della loro deputata. E, proprio mentre si cerca di fingere che non ci sia nulla di anomalo nell'essere partiti con la finta associazione caritatevole che secondo l'accusa avrebbe in realtà inviato soldi ad Hamas, spunta anche il video esclusivo in cui Ascari chiede donazioni per Abspp: Quello che si chiede è di dare nel proprio piccolo un aiuto perché questa gente vive veramente nel fango, e un piccolo aiuto, una piccola donazione può veramente fare tanto per far mangiare soprattutto i bambini a cui mancano le scarpe, calze, i vestiti e i beni di prima necessità come le medicine. 🔗 Leggi su Iltempo.it

