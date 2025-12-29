Destra e sinistra vogliono una campagna per ricordare alle donne fino a quando possono fare figli

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le principali forze politiche italiane propongono una campagna di sensibilizzazione sulla fertilità femminile e i tempi biologici per la procreazione. L'obiettivo è informare le donne sulle finestre di possibilità di concepimento, considerando anche la possibilità di congelare gli ovuli, al fine di favorire scelte consapevoli e pianificate per il futuro. La proposta si inserisce nel contesto della discussione sulle politiche di supporto alla natalità e alla salute riproduttiva.

FdI, Lega e Forza Italia da una parte; Pd, M5s, Avs e Italia viva dall'altra. I principali partiti hanno proposto - con due ordini del giorno collegati alla manovra - di lanciare dall'anno prossimo una campagna sulla fertilità femminile e sui "tempi biologici ottimali per la procreazione", per promuovere la possibilità di congelare gli ovuli. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

