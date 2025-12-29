Nella notte di Natale, Maria Antonietta è stata vittima di una rapina. Tuttavia, grazie all'intervento dei carabinieri di Calitri, la refurtiva è stata recuperata. Questa vicenda dimostra l'efficacia delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini anche durante le festività. Di seguito, i dettagli dell'evento e le operazioni di recupero.

Tempo di lettura: 1 minuto Nella giornata di venerdì, i carabinieri di Calitri hanno ricevuto una visita molto speciale. La signora Maria Antoniet ta, infatti, è arrivata in caserma, dove risiede, per la restituzione della refurtiva che le era stata sottratta dal suo appartamento. L’episodio risale alla scorsa notte di natale: il ladro era riuscito ad introdursi furtivamente all’interno dell’abitazione approfittando dell’assenza della proprietaria, mediante effrazione della porta di ingresso. Una volta dentro avrebbe asportato: nr. 4 fucili, nr. 1 pistola con diverso munizionamento legalmente detenuti e diversi monili in oro, fuggendo subito dopo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Derubata la notte di Natale, Maria Antonietta recupera refurtiva

