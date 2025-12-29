Deraglia treno in Messico almeno 13 morti nello stato di Oaxaca

Un incidente ferroviario si è verificato nello stato di Oaxaca, in Messico, provocando almeno 13 decessi e il ferimento di 98 persone. Il deragliamento del treno è avvenuto a Nizanda, suscitando preoccupazioni tra le autorità locali. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e le operazioni di soccorso sono in corso.

(Adnkronos) – Almeno 13 persone sono morte e 98 sono rimaste ferite ieri in Messico, quando un treno è deragliato a Nizanda, nello stato meridionale di Oaxaca. Lo ha dichiarato la Marina messicana, che gestisce le ferrovie del Paese, aggiungendo che 139 persone sono fuori pericolo.

Deraglia treno in Messico, almeno 13 morti nello stato di Oaxaca - (Adnkronos) – Almeno 13 persone sono morte e 98 sono rimaste ferite ieri in Messico, quando un treno è deragliato a Nizanda, nello stato meridionale di Oaxaca. sassarinotizie.com

Treno interoceanico deraglia in Messico: almeno 13 morti e 98 feriti vicino a Nizanda - Un treno passeggeri è deragliato nello Stato di Oaxaca, in Messico, causando 13 vittime e quasi 100 feriti. it.euronews.com

Deragliamento di un treno in Messico: 13 morti e oltre 90 feriti nello schianto di un treno passe...

In Messico almeno 13 persone sono morte e quasi un centinaio sono rimaste ferite domenica dopo che un treno è parzialmente deragliato nello Stato meridionale di Oaxaca x.com

