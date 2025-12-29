Deraglia il treno interoceanico in Messico 13 morti e quasi 100 feriti | è il secondo incidente in pochi giorni

Un treno interoceanico si è schiantato in Messico, provocando 13 vittime e quasi 100 feriti. Questo incidente rappresenta il secondo evento simile nel paese in pochi giorni, evidenziando le criticità legate alla sicurezza nel settore ferroviario. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente e sulle misure da adottare per prevenire futuri episodi simili.

Un treno interoceanico è deragliato causando la morte di 13 persone e quasi 100 feriti: la tragedia tra il Golfo del Messico e l'Oceano Pacifico. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Messico,deraglia treno:almeno 13 morti Leggi anche: Messico: almeno 13 morti e 98 feriti nel deragliamento di un treno Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Messico, deraglia il Treno Interoceanico: almeno 15 feriti nello Stato di Oaxaca; Messico, almeno 13 morti e 98 feriti nel deragliamento del Treno Interoceanico; Treno interoceanico deraglia in Messico: almeno 13 morti e 98 feriti vicino a Nizanda; Un treno interoceanico deraglia nel sud del Messico, ferendo almeno 15 persone e bloccando il traffico sulla linea. Treno deraglia in Messico, almeno 13 morti e un centinaio di feriti - Il treno, chiamato Interoceanico, collega il Golfo del Messico all'Oceano Pacifico ed è considerato un'infrastruttura strategica per il trasporto di passeggeri e merci nel sud del Paese. ticinonews.ch

Messico, deraglia un treno: è una strage. Almeno 13 morti e quasi cento feriti - In Messico almeno 13 persone sono morte e quasi un centinaio sono rimaste ferite domenica dopo che un treno è parzialmente deragliato nello Stato meridionale di Oaxaca. affaritaliani.it

Deraglia il treno Interoceanico in Messico: il video dei soccorritori, carrozze in un burrone - Almeno 15 persone sono rimaste ferite in seguito all’uscita dai binari del Treno Interoceanico nell’Istmo di Tehuantepec. lasicilia.it

In Messico almeno 13 persone sono morte e quasi un centinaio sono rimaste ferite domenica dopo che un treno è parzialmente deragliato nello Stato meridionale di Oaxaca x.com

