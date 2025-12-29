Delpini e la conclusione del Giubileo | Riparate questo mondo sbagliato non cedete all’indifferenza

Nell’ambito della chiusura del Giubileo in Diocesi, mons. Franco Agnesi ha sottolineato l’importanza di riparare il mondo e di non lasciarsi sopraffare dall’indifferenza. Durante la celebrazione, è stato ricordato che il male non ha l’ultima parola e che ciascuno è chiamato a contribuire a un cambiamento positivo, mantenendo viva la speranza e l’impegno civile.

Milano, 29 dicembre 2025 – "Il male non ha l'ultima parola". Sono queste le affermazioni usate da monsignor Franco Agnesi, vicario generale, nell'omelia della celebrazione conclusiva del Giubileo in Diocesi. Riflessioni alternate con passaggi del messaggio dell'arcivescovo Mario Delpini, in viaggio missionario in Zambia. Il messagio. "Dopo l'esperienza del Giubileo, ora non bisogna deporre la speranza per rassegnarsi all'indifferenza del mondo, alla aggressività e alle guerre, alle ingiustizie scandalose, alla corruzione rovinosa", ha infatti detto Delpini a conclusione dell'anno Santo.

