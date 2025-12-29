Delitto Garlasco il numero trovato nella rubrica di Chiara Poggi | la scoperta

Nel procedimento riguardante il delitto di Garlasco, è emerso un dettaglio inaspettato: il numero di telefono trovato nella rubrica di Chiara Poggi. Questa scoperta apre nuove riflessioni sul caso, che già da tempo aveva suscitato grande attenzione pubblica. Analizzare i particolari emersi può contribuire a comprendere meglio le dinamiche di questa vicenda giudiziaria, ancora oggetto di discussione e approfondimento.

Un caso che sembrava ormai cristallizzato nei ricordi di tutti, e che invece continua a regalare dettagli che fanno venire i brividi. Intorno agli ultimi giorni di vita di Chiara Poggi spuntano ancora particolari mai davvero spiegati, piccoli tasselli che riaprono domande che pensavamo archiviate. Sono passati anni dal delitto di Garlasco, ma la storia di Chiara continua a tornare al centro dell’attenzione. Nelle ultime ore si è ricominciato a parlare di lei per una serie di elementi che riguardano proprio quel periodo immediatamente precedente all’omicidio: incontri, abitudini, telefonate. E ora anche il contenuto del suo cellulare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

