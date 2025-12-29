Delitto Garlasco il numero trovato nella rubrica di Chiara Poggi | la scoperta shock
Nel corso delle indagini sul delitto di Garlasco, è emerso un nuovo elemento: un numero di telefono trovato nella rubrica di Chiara Poggi. Questa scoperta potrebbe offrire spunti utili per chiarire alcuni aspetti ancora irrisolti del caso. Gli investigatori continuano a esaminare ogni dettaglio per fare luce su quanto accaduto, mantenendo alta l’attenzione su uno dei episodi di cronaca nera più seguiti degli ultimi anni.
Nuovi dettagli sul delitto di Garlasco tornano ad attirare l’attenzione sull’ omicidio di Chiara Poggi, uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni. Al centro delle ultime ricostruzioni ci sono elementi legati agli ultimi giorni di vita della vittima, che continuano a sollevare interrogativi. Nelle ultime ore è emerso anche un video inedito di Andrea Sempio e Marco Poggi che, secondo alcune ipotesi, potrebbe essere collegato al computer di Chiara Poggi. Un dettaglio che, pur non avendo al momento rilievo giudiziario, riaccende l’interesse mediatico attorno al caso. In attesa di sviluppi ufficiali dalle indagini, anche alla luce del recente incidente probatorio, diversi media hanno provato a ricostruire il contesto quotidiano in cui si muoveva Chiara nei giorni precedenti al delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
