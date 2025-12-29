Decreto per armi a Kiev diventa aiuti per la difesa
Il Consiglio dei ministri ha approvato senza intoppi il decreto precedentemente noto come “decreto per armi a Kiev”, ora denominato “aiuti per la difesa”. La decisione arriva dopo un iter parlamentare segnato da tensioni e discussioni, in un contesto di continui aggiornamenti sulla situazione internazionale. La misura rappresenta un passo importante nelle politiche di supporto italiano all’Ucraina, con un focus sulla fornitura di strumenti per la difesa.
Il decreto sull’Ucraina approda in Consiglio dei ministri senza particolari ostacoli, dopo le tensioni emerse nelle settimane scorse e il passaggio complesso in Senato. L’obiettivo dell’esecutivo è evitare nuovi scontri sulla proroga di un anno del sostegno a Kiev. Per questo, dopo un confronto serrato all’interno della maggioranza, il testo arriva sul tavolo del Cdm. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
