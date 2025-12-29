Decreto Armi all’Ucraina raggiunto l’accordo | la Lega sconfitta in Cdm
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che autorizza nuove forniture di aiuti militari all’Ucraina, come annunciato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La decisione rappresenta un passo importante nelle politiche di supporto al paese coinvolto nel conflitto. La Lega, in questa occasione, si è trovata in minoranza rispetto alla maggioranza di governo.
Il ministro della difesa Guido Crosetto ha annunciato che l’Esecutivo ha raggiunto un accordo sul decreto che dovrà autorizzare la fornitura di nuovi aiuti militari all’ Ucraina. Il Governo è riuscito a superare le reticenze della Lega, che ha più volte tentato di escludere o di ridurre la percentuale di armi e munizioni contenuta nel pacchetto. Anche il ministro Tajani si è detto soddisfatto del risultato, anche alla luce di quanto emerso dal vertice di Mar-a-Lago, in Florida, dove Donald Trump e Volodymyr Zelensky hanno guidato le rispettive delegazioni in un incontro importante per la definizione delle condizioni per la pace. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
