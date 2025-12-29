Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che autorizza nuove forniture di aiuti militari all’Ucraina, come annunciato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La decisione rappresenta un passo importante nelle politiche di supporto al paese coinvolto nel conflitto. La Lega, in questa occasione, si è trovata in minoranza rispetto alla maggioranza di governo.

Il ministro della difesa Guido Crosetto ha annunciato che l’Esecutivo ha raggiunto un accordo sul decreto che dovrà autorizzare la fornitura di nuovi aiuti militari all’ Ucraina. Il Governo è riuscito a superare le reticenze della Lega, che ha più volte tentato di escludere o di ridurre la percentuale di armi e munizioni contenuta nel pacchetto. Anche il ministro Tajani si è detto soddisfatto del risultato, anche alla luce di quanto emerso dal vertice di Mar-a-Lago, in Florida, dove Donald Trump e Volodymyr Zelensky hanno guidato le rispettive delegazioni in un incontro importante per la definizione delle condizioni per la pace. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Decreto Armi all’Ucraina, raggiunto l’accordo: la Lega sconfitta in Cdm

Leggi anche: Il governo ha raggiunto l’accordo sul decreto armi per l’Ucraina

Leggi anche: Le armi all’Ucraina e il no della Lega, il decreto per il 2026 ora è in bilico: rischia di non andare in cdm

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Decreto Armi all’Ucraina, raggiunto l’accordo: la Lega sconfitta in Cdm - Il Governo ha raggiunto un accordo sul decreto per le forniture di armi all’Ucraina: respinte le modifiche chieste dalla Lega ... quifinanza.it