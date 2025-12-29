Decreto aiuti Ucraina nel titolo torna la parola militari | cosa cambia e perché la Lega potrebbe opporsi

Il decreto aiuti Ucraina ha subito modifiche rispetto alla prima bozza, in particolare nel titolo, dove è tornata la parola “militari”. Questa variazione potrebbe influenzare le modalità di supporto e le risorse destinate alle forze armate. La Lega, che in passato ha espresso riserve, potrebbe opporsi a questa modifica. Di seguito vengono analvate le principali novità e le possibili conseguenze di questa scelta.

Un cambio di programma rispetto alla bozza dello stesso decreto, dove la parola militari non è presente. Probabilmente, l'eliminazione del termine era necessaria per avvicinarsi alle posizioni della Lega, che ormai da settimane esprime scetticismo sul decreto.

