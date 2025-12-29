Debito e grandi imprese il fine anno pieno di dubbi della Cina

Il settore delle grandi imprese in Cina affronta sfide significative legate ai livelli di indebitamento e alle incertezze economiche. A pochi mesi dalla fine dell’anno, analizzare le dinamiche finanziarie e le prospettive future è fondamentale per comprendere il contesto economico del paese. In questo articolo, esploreremo i principali aspetti che influenzano il debito delle grandi aziende cinesi e le possibili evoluzioni nel prossimo anno.

Forse servirà più di un brindisi a Xi Jinping per sperare in un anno migliore di quello trascorso per la Cina. A dispetto di un capodanno che per il Dragone arriverà solo tra qualche settimana (il 2026 sarà l'anno del cavallo di fuoco), per Pechino è già tempo di tirare qualche somma. E non c'è da stare molto allegri. Tolti per un momento l'aggressività industriale cinese al di fuori dei propri confini e l'imminente ritorno dei sussidi su larga scala, sponda tecnologia, le cose dentro le mura domestiche non vanno granché bene. A mettere in sequenza alcuni elementi, il quadro appare piuttosto chiaro.

