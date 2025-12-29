De Rossi torna all’Olimpico da avversario ma verso casa ci si gira sempre

De Rossi torna all’Olimpico come avversario, un momento che suscita emozioni contrastanti. La sua carriera è indissolubilmente legata a questa squadra e a questo stadio. Anche quando si affrontano le sfide più difficili, il cuore di Roma rimane lo stesso: un richiamo che, prima di ogni partita, si fa sentire forte e chiaro, ricordando quanto sia forte il legame tra la città e i suoi protagonisti.

Ci sono partite che, prima ancora di iniziare, hanno già un suono. Non è il rumore generico del calcio, quello che senti ovunque: è un suono preciso, riconoscibile, che a Roma assomiglia a un coro trattenuto in gola. Roma-Genoa non è "solo" un monday night: è una piccola resa dei conti emotiva con una bandiera che rientra dalla porta principale, ma con un'altra giacca addosso. L'Olimpico si prepara come per le grandi occasioni: gente, attesa, occhi che cercano un solo volto. E la città, in queste notti, smette di essere città e torna a essere famiglia. E lì, proprio lì, capisci cos'è Roma quando riconosce uno dei suoi: non sa fingere distanza.

