De Rossi non ha nessuna voglia di rivincita in vista del ritorno della Roma

Daniele De Rossi ha dichiarato di non sentire il desiderio di rivincita nel suo ritorno alla Roma con il Genoa. L’ex capitano giallorosso, che affronterà la squadra in Serie A, ha sottolineato di affrontare la partita con serenità, senza motivazioni legate a vendette o rivalse. Questa posizione evidenzia un approccio professionale e rispettoso verso il club e il suo passato, segnando un momento importante nella sua carriera da allenatore.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Daniele De Rossi dice di non avere “nessuna voglia di vendetta” quando lunedì porterà il Genoa contro la Roma in Serie A. Lo scorso anno De Rossi ha allenato la Roma, dove ha collezionato 616 presenze da giocatore tra tutte le competizioni, sostituendo José Mourinho nel gennaio 2024. Ha diretto 30 partite in totale, guidando la squadra alla finale di Europa League 2023-24 in quel periodo, ma è stato esonerato solo quattro partite nella stagione successiva dopo non essere riuscito a ottenere una sola vittoria. De Rossi torna ora nella capitale dopo aver assistito a un’impressionante inversione di tendenza in casa del Genoa, portandolo fuori dalla zona retrocessione al 17esimo posto, nonostante abbia perso le ultime due partite contro Inter e Atalanta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - De Rossi non ha “nessuna voglia di rivincita” in vista del ritorno della Roma Leggi anche: Il Genoa ha scelto De Rossi, domani il primo allenamento: a dicembre il ritorno a Roma Leggi anche: Verso Roma-Genoa, Olimpico vicino al sold out per il ritorno di De Rossi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il cambiamento da Vieira a De Rossi: ecco il bigino che spiega tutto su Genoa-Atalanta; Il vicino di casa fa causa ad Eros Ramazzotti: “Mi ha sfondato il soffitto e non vuole risarcire”. La difesa:…; Ritorno all’Olimpico da avversario per De Rossi col Genoa: “Il passato resta, ma voglio vincere per il Grifone”; Roma-Genoa: probabili formazioni e statistiche. De Rossi emoziona in tv: “Quando non mi prendeva nessuno avevo preparato un video” - DDR sceglie un esempio a effetto: “Da ora in poi, voglio presentarmi con questa gara qua e questa squadra che mi ... fanpage.it

L'aneddoto di De Rossi: "Non mi prendeva nessuno, avevo organizzato una presentazione con pezzi di Roma-Milan per i direttori sportivi" - Daniele De Rossi mostra il suo orgoglio per il Genoa nonostante la sconfitta contro l'Atalanta: "Da ora in avanti metto questa partita per presentarmi". msn.com

De Rossi e l’etica dell’ex - La premessa è che per nove tifosi romanisti su dieci – volendo essere “tirchi” con le percentuali – considerare Daniele De Rossi un ex è una forzatura concettuale e, ancor di più, sentimentale. msn.com

"Il Genoa, con l’arrivo di De Rossi, non ha nessuna intenzione di perdersi nelle lacrime. Al Pio Signorini, in vista della trasferta romana, non ci saranno pessimisti e nessuno vedrà nero: De Rossi, nella sua Roma, non ha nessuna intenzione “di fare delle c - facebook.com facebook

De Rossi torna all’Olimpico da avversario: “La mia fede è scritta in faccia, ma nessuna voglia di vendetta” Il tecnico del Genoa:“Gasperini è un riferimento, la Roma va affrontata con attenzione” #asroma #Roma#DeRossi #Genoa #RomaGenoa #Gaspe x.com

