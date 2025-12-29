De Rossi all’Olimpico per Roma-Genoa il legame con i tifosi e un torto difficile da sanare
Daniele De Rossi sarà presente all’Olimpico in occasione di Roma-Genoa, un momento che sottolinea il suo ruolo di figura storica per la squadra e i tifosi. La partita rappresenta anche un’occasione per riflettere sul rapporto tra il calciatore e la città, e sulle ferite ancora aperte legate a un passato che ha segnato profondamente l’ambiente giallorosso. Un evento che richiama ricordi e sentimenti condivisi da molti.
(Adnkronos) – Daniele De Rossi sarà accolto come merita all'Olimpico, per un Roma-Genoa che non è solo presente contro passato o, forse, presente contro futuro. E' una partita che, per la prima volta in assoluto, da calciatore e da allenatore, mette De Rossi di fronte (e non contro) la sua appartenenza, la sua storia e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
