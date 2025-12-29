De Paola commenta la vittoria di Pisa sottolineando l'importanza di un allenatore capace di valorizzare la rosa. L’analisi evidenzia come la gestione tecnica influenzi i risultati, mettendo in discussione le scelte dei predecessori. Il commento si focalizza sul ruolo di Spalletti e sulla differenza tra le strategie adottate dai vari allenatori, offrendo una riflessione sulle dinamiche di successo nel calcio professionistico.

De Paola analizza la vittoria di Pisa lodando il tecnico bianconero e confrontando la gestione mediatica di Allegri al Milan. Le parole. Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante il consueto appuntamento con la rubrica “ L’Editoriale ” per analizzare i temi caldi del campionato. L’attenzione si è focalizzata immediatamente sulla Juventus e sui segnali lanciati dalla squadra dopo il prezioso successo esterno contro il Pisa. La vittoria ottenuta in terra toscana non rappresenta solo un mero dato statistico per la classifica, ma la conferma tangibile di un percorso di crescita costante che porta la firma inconfondibile di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

De Paola esalta Spalletti e punge i suoi predecessori: «Una valutazione sulla rosa la si può fare quando hai un allenatore in grado di farla funzionare». Il commento

