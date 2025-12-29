De Laurentiis sui gradini a Riad per la Supercoppa? Era solo scaramanzia smontata la bufala diplomatica

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, si è diffusa la voce secondo cui Aurelio De Laurentiis sarebbe stato visto seduto sui gradini di uno stadio a Riad, invece che in tribuna ufficiale durante la Supercoppa. Tuttavia, si è poi chiarito che si trattava di una semplice supposizione, senza fondamento. Questa vicenda ha suscitato alcune discussioni, ma la realtà dei fatti ha smontato ogni ipotesi di scaramanzia o comportamento insolito.

A Riad ha fatto discutere la foto di De Laurentiis seduto sui gradini dello stadio e non in tribuna autorità al suo fianco. Il presidente della Lega, Ezio Maria Simonelli, intervenendo a Radio Anch’io Lo Sport, ha sgomberato il campo da ogni dubbio: solo scaramanzia La scaramanzia di De Laurentiis. “Sbavature diplomatiche? No, assolutamente. Era nel royal box, aveva lasciato il suo posto alla figlia Valentina. Ha preso un posto normale in tribuna: essendo scaramantico, in quel momento si è seduto sulla gradinata e visto che la semifinale era andata bene per il Napoli ha preferito sedersi sempre lì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

de laurentiis sui gradini a riad per la supercoppa era solo scaramanzia smontata la bufala diplomatica

© Ilnapolista.it - De Laurentiis sui gradini a Riad per la Supercoppa? Era solo scaramanzia, smontata la bufala diplomatica

Leggi anche: Perchè De Laurentiis era seduto sui gradini a Riad per la Supercoppa? Parla il presidente della Lega Serie A

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “De Laurentiis e Jacqueline guidano il Napoli a Riad: via alla Supercoppa”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

de laurentiis gradini riadPerchè De Laurentiis era seduto sui gradini a Riad per la Supercoppa? Parla il presidente della Lega Serie A - Simonelli sulla scelta del presidente del Napoli in occasione delle partite in Arabia: "Nessuno sgarbo, è scaramantico" ... napolitoday.it

de laurentiis gradini riadE’ il legale di fiducia di Aurelio De Laurentiis e tutela gli interessi rossoblù. "Si ritrovano le due squadre che hanno meritato». Il derby di Grassani, inviato speciale a ... - "Me lo sentivo e lo dicevo da mesi: la finale sarà Bologna- sport.quotidiano.net

de laurentiis gradini riadDe Laurentiis scherza con Starace a Riad: "Ho trovato un saudita..." - Oltre che gli ormai consueti siparietti tra Lang e Neres, c'è ne è stato anche uno di cui si è reso protagonista il presidente Aurelio De Laurentiis, che su X ha scherzato col magazziniere Tommaso ... napolitoday.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.