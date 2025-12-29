De Laurentiis sui gradini a Riad per la Supercoppa? Era solo scaramanzia smontata la bufala diplomatica

Recentemente, si è diffusa la voce secondo cui Aurelio De Laurentiis sarebbe stato visto seduto sui gradini di uno stadio a Riad, invece che in tribuna ufficiale durante la Supercoppa. Tuttavia, si è poi chiarito che si trattava di una semplice supposizione, senza fondamento. Questa vicenda ha suscitato alcune discussioni, ma la realtà dei fatti ha smontato ogni ipotesi di scaramanzia o comportamento insolito.

A Riad ha fatto discutere la foto di De Laurentiis seduto sui gradini dello stadio e non in tribuna autorità al suo fianco. Il presidente della Lega, Ezio Maria Simonelli, intervenendo a Radio Anch'io Lo Sport, ha sgomberato il campo da ogni dubbio: solo scaramanzia La scaramanzia di De Laurentiis. "Sbavature diplomatiche? No, assolutamente. Era nel royal box, aveva lasciato il suo posto alla figlia Valentina. Ha preso un posto normale in tribuna: essendo scaramantico, in quel momento si è seduto sulla gradinata e visto che la semifinale era andata bene per il Napoli ha preferito sedersi sempre lì.

