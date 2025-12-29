Dazi Moretti Polegato Villa Sandi | Prosecco inimitabile no cali significativi export
Dazi e sfide commerciali influenzano il settore del Prosecco, ma il presidente Moretti Polegato di Villa Sandi afferma che il vino mantiene la sua unicità e non registra cali significativi nelle esportazioni. Secondo lui, la qualità e l’identità del Prosecco garantiscono un futuro stabile, anche in un contesto di mercato complesso. La produzione continua a confermare il suo ruolo di eccellenza italiana nel panorama vinicolo internazionale.
(Adnkronos) – "Il prosecco non è un vino replicabile al di fuori della sua zona d'origine, è un vino unico, e quindi siamo fiduciosi che questo trend positivo del nostro mondo continuerà anche il prossimo anno. I dazi Usa hanno toccato proprio il mercato che seguo come export manager, gli Stati Uniti. Ma, sulla base . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
