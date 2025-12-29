Dazi e sfide commerciali influenzano il settore del Prosecco, ma il presidente Moretti Polegato di Villa Sandi afferma che il vino mantiene la sua unicità e non registra cali significativi nelle esportazioni. Secondo lui, la qualità e l’identità del Prosecco garantiscono un futuro stabile, anche in un contesto di mercato complesso. La produzione continua a confermare il suo ruolo di eccellenza italiana nel panorama vinicolo internazionale.

(Adnkronos) – "Il prosecco non è un vino replicabile al di fuori della sua zona d'origine, è un vino unico, e quindi siamo fiduciosi che questo trend positivo del nostro mondo continuerà anche il prossimo anno. I dazi Usa hanno toccato proprio il mercato che seguo come export manager, gli Stati Uniti. Ma, sulla base . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Export e dazi, le prospettive del comparto

Leggi anche: Pasta, Italia in testa: export +2,5% e rischio dazi USA

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Prosecco, Moretti Polegato (Villa Sandi): «Effetto dazi? Abbiamo creato un prodotto unico»; Dazi e rincari, soffre il settore del mobile: dopo il boom post pandemia, l'export è in calo del 5,6%; Ucraina-Russia, da Trump segnali positivi sul piano di pace: Ma ci vorrà tempo.

Dazi, Moretti Polegato (Villa Sandi): "Prosecco inimitabile, no cali significativi export" - "Il prosecco non è un vino replicabile al di fuori della sua zona d'origine, è un vino unico, e quindi siamo fiduciosi che questo trend positivo del nostro mondo continuerà anche il prossimo anno. msn.com