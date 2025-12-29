Dayly Crown l' ex guardia del corpo | Se a Parigi Diana avesse avuto la scorta non sarebbe morta

Il ruolo di una scorta è fondamentale per garantire la sicurezza di persone a rischio. Dayly Crown, ex guardia del corpo, riflette sul caso della principessa Diana, sostenendo che una protezione adeguata avrebbe potuto prevenire il tragico incidente del 31 agosto 1997 a Parigi. Un’analisi che evidenzia l’importanza delle misure di sicurezza in situazioni di elevato pericolo.

La sicurezza avrebbe dovuto impedire alla principessa Diana di salire sulla Mercedes, il 31 agosto del 1997, giorno del fatale incidente a Parigi. La sua fedele guardia del corpo Ken Wharfe lo avrebbe certamente fatto, ma non era al servizio della principessa di Galles ormai già da 4 anni. Parlando della sua morte in un nuovo documentario dell'emittente britannica Channel 5 intitolato 'Diana: The Princess and the Bodyguard', ha dichiarato: "Ho ripensato a quel momento in cui Diana ha abbandonato la sua sicurezza perché sapevo nel profondo del mio cuore che senza di essa, alla fine sarebbe morta". 🔗 Leggi su Iltempo.it

