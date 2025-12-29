Il mondo dello sport napoletano e italiano piange la scomparsa di Davide Tizzano, ex atleta olimpico e dirigente di rilievo. Tizzano, 57 anni, si è spento nel pomeriggio presso la sua abitazione di Napoli, dopo aver affrontato una lunga malattia. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la comunità sportiva locale e nazionale.

Il mondo dello sport italiano e napoletano è in lutto per la scomparsa di Davide Tizzano. Ex atleta olimpico e dirigente di primo piano, Tizzano si è spento nel pomeriggio nella sua casa di Napoli all’età di 57 anni, dopo una lunga malattia. Due volte campione olimpico e presidente in carica della Federazione Italiana Canottaggio, ha rappresentato per anni un punto di riferimento dentro e fuori dall’acqua. La sua figura ha segnato profondamente il canottaggio e lo sport nazionale. Una carriera olimpica che ha fatto la storia. Davide Tizzano è stato uno degli atleti più vincenti del canottaggio italiano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Davide Tizzano è morto, triste lutto nel mondo dello sport napoletano

Davide Tizzano è morto, campione olimpico e presidente della Federcanottaggio - Grave lutto per lo sport italiano, è morto Davide Tizzano, presidente della Federcanottaggio e vincitore di due medaglie d'oro olimpiche (una a Seul nel 4 di coppia e l'altra, ... msn.com