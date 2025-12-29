Davide Tizzano è morto a 57 anni il presidente della Federcanottaggio | vinse due ori olimpici
Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana di Canottaggio, è scomparso all'età di 57 anni. Campione olimpico con due medaglie d'oro, ha contribuito significativamente allo sviluppo del settore nel nostro paese. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per il mondo del canottaggio e dello sport italiano.
(Adnkronos) – Lutto nel mondo del canottaggio. E' morto a 57 anni Davide Tizzano, presidente della Federcanottaggio (Fic) e due volte oro olimpico ad Atlanta 1996 e Sydney 2000. Tizzano, che ha anche partecipato a due edizioni dell'America's Cup con il Moro di Venezia nel 1992 e con Mascalzone Latino nel 2007, era malato da . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
