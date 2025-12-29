Davide Tizzano è morto a 57 anni il presidente della Federcanottaggio | vinse due ori olimpici

Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana di Canottaggio, è scomparso all'età di 57 anni. Campione olimpico con due medaglie d'oro, ha contribuito significativamente allo sviluppo del settore nel nostro paese. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per il mondo del canottaggio e dello sport italiano.

Morto Davide Tizzano, presidente Federcanottggio: vinse 2 ori alle Olimpiadi, aveva 57 anni - Davide Tizzano, presidente della Federcanottaggio e vincitore di due medaglie d'oro olimpiche (una a Seul nel 4 di coppia e l'altra, ad Atlanta, nel doppio) è ... msn.com

Morto Davide Tizzano, il presidente della Federcanottggio vinse 2 ori alle Olimpiadi - Davide Tizzano, presidente della Federcanottaggio e vincitore di due medaglie d'oro olimpiche (una a Seul nel 4 di coppia e l'altra, ad Atlanta, nel doppio) è morto. ansa.it

Un dolore enorme. Ci ha lasciati Davide #Tizzano, un campionissimo e una persona straordinaria. Presidente della Federazione Canottaggio, era stato due volte campione olimpico di canottaggio con il quattro di coppia a Seoul 1988 e con il due di coppia x.com

GLI AUGURI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO FEDERALE Natale è alle porte, e il presidente Davide Tizzano, con il Consiglio Federale, la segreteria e tutto lo staff federale, formula i più sentiti auguri per serene festività natalizie e per un 2026 ricc - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.